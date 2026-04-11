महाकाल के दरबार में पहुंचीं धुरंधर की एक्ट्रेस सारा अर्जुन, मधुबाला की बायोपिक में आ सकती है नजर?

उज्जैन: फिल्म धुरंधर से सुर्खियों में आईं सारा अर्जुन इन दिनों अपनी प्रोफेशनल सफलता के साथ-साथ आध्यात्मिक जुड़ाव को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर से सामने आई तस्वीरों और वीडियोज में सारा पूरी श्रद्धा और भक्ति में डूबी नजर आईं, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उनके इस सरल और आस्थावान रूप की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

“बुलावा आया और हम आ गए”- सारा अर्जुन

महाकाल के दर्शन के बाद सारा अर्जुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अनुभव को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि यह एहसास शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सारा ने कहा, “सच में मेरे पास शब्द नहीं हैं। बुलावा आया और हम आ गए। इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग इस दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत खुश हूं, बहुत आनंद आ रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भगवान शिव से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी लोगों की तरक्की, खुशहाली और सफलता के लिए प्रार्थना की। उनके इस बयान से यह साफ झलकता है कि सफलता के इस दौर में भी वह अपनी आस्था और संस्कारों से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

‘धुरंधर 2’ की सफलता और बढ़ता करियर

सारा अर्जुन इन दिनों आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर और उसके सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। फिल्म में उन्होंने रणवीर सिंह के किरदार ‘हमजा’ की पत्नी ‘यालिना’ का रोल निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। खास बात यह है कि धुरंधर 2 ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिससे फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बड़ी सफलता के बीच सारा का महाकाल मंदिर पहुंचना उनके जीवन में संतुलन और आध्यात्मिकता के महत्व को दर्शाता है।

मधुबाला की बायोपिक में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ सकती है सारा?

सारा अर्जुन का फिल्मी सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर आज एक लीड एक्ट्रेस के रूप में पहचान बना ली है। धुरंधर में उनके अभिनय को जिस तरह सराहा जा रहा है, उससे साफ है कि वह आने वाले समय में बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें कई बड़े बजट की फिल्मों के ऑफर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली दिग्गज अदाकारा मधुबाला की बायोपिक बनाने की तैयारी में हैं, जिसमें सारा अर्जुन को लीड रोल के लिए चुना जा सकता है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह सारा के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।