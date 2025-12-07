सारा खान ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

मुंबई। रामायण फेम सुनील लहरी (Ramayan fame Sunil Lahri) के बेटे कृष पाठक से शादी करने के बाद अभिनेत्री सारा खान (actress sara khan) ने सेरेमनी की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हुए यह कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था। इंस्टाग्राम पर अपने खास दिन की झलकियां शेयर करते हुए, सारा खान और कृष पाठक (Sara Khan and Krish Pathak) ने फैंस को अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाईं। नए शादीशुदा जोड़े को अपने डी-डे का पूरा मज़ा लेते देखा जा सकता है। खूबसूरत एक्टर ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, क़ुबूल है से सात फेरे तक… हमारे प्यार ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी और हमारी दोनों दुनियाओं ने हां कह दी।

इस कपल ने अक्टूबर में एक छोटी सी कोर्ट सेरेमनी में ऑफिशियली अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। अपने इंस्टाग्राम पर सारा ने कृष के साथ कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा सा नोट भी शेयर किया जो उनकी लव स्टोरी को दिखाता है। दो विश्वास एक स्क्रिप्ट बेइंतहा प्यार सिग्नेचर सील हो गए हैं। क़ुबूल है से सात फेरे तक, इस दिसंबर में कसमें मिलने का इंतज़ार है। दो दिल, दो कल्चर, हमेशा के लिए एक। एक्ट्रेस ने लिखा, हमारी लव स्टोरी एक ऐसा रिश्ता बना रही है जहां धर्म मिलते हैं, बंटते नहीं। क्योंकि जब प्यार हेडलाइन होता है, तो बाकी सब कुछ एक खूबसूरत सबप्लॉट बन जाता है। यह सारा खान की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 2010 में बिग बॉस (big boss) के दौरान एक टेलीविज़न सेरेमनी में एक्टर अली मर्चेंट (Actor Ali Merchant) से शादी की थी। बाद में दोनों 2011 में अलग हो गए थे।