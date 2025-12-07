  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. सारा खान ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

सारा खान ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी करने के बाद अभिनेत्री सारा खान ने सेरेमनी की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हुए यह कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था। इंस्टाग्राम पर अपने खास दिन की झलकियां शेयर करते हुए, सारा खान और कृष पाठक ने फैंस को अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाईं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। रामायण फेम सुनील लहरी (Ramayan fame Sunil Lahri) के बेटे कृष पाठक से शादी करने के बाद अभिनेत्री सारा खान (actress sara khan) ने सेरेमनी की प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हुए यह कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था। इंस्टाग्राम पर अपने खास दिन की झलकियां शेयर करते हुए, सारा खान और कृष पाठक (Sara Khan and Krish Pathak) ने फैंस को अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाईं। नए शादीशुदा जोड़े को अपने डी-डे का पूरा मज़ा लेते देखा जा सकता है। खूबसूरत एक्टर ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, क़ुबूल है से सात फेरे तक… हमारे प्यार ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी और हमारी दोनों दुनियाओं ने हां कह दी।

पढ़ें :- Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

इस कपल ने अक्टूबर में एक छोटी सी कोर्ट सेरेमनी में ऑफिशियली अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। अपने इंस्टाग्राम पर सारा ने कृष के साथ कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा सा नोट भी शेयर किया जो उनकी लव स्टोरी को दिखाता है। दो विश्वास एक स्क्रिप्ट बेइंतहा प्यार सिग्नेचर सील हो गए हैं। क़ुबूल है से सात फेरे तक, इस दिसंबर में कसमें मिलने का इंतज़ार है। दो दिल, दो कल्चर, हमेशा के लिए एक। एक्ट्रेस ने लिखा, हमारी लव स्टोरी एक ऐसा रिश्ता बना रही है जहां धर्म मिलते हैं, बंटते नहीं। क्योंकि जब प्यार हेडलाइन होता है, तो बाकी सब कुछ एक खूबसूरत सबप्लॉट बन जाता है। यह सारा खान की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 2010 में बिग बॉस (big boss) के दौरान एक टेलीविज़न सेरेमनी में एक्टर अली मर्चेंट (Actor Ali Merchant) से शादी की थी। बाद में दोनों 2011 में अलग हो गए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की...

अब पलाश मुछाल, बोले-गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना सीखें, मेरी टीम झूठा कंटेंट फैलाने वालों के ख़िलाफ़ लेगी सख़्त लीगल एक्शन

अब पलाश मुछाल, बोले-गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले रुकना...

सारा खान ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

सारा खान ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से...

स्टार बनने से डरने लगे थे बादशाह शाहरुख खान, तब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दी थी यह अहम सीख...

स्टार बनने से डरने लगे थे बादशाह शाहरुख खान, तब सदी के...

कैलाश खेर के ‘हे री सखी मंगल गाओ री’ गीत की कहानी जान जाएंगे तो पकड़ लेंगे माथा, शादी में इस गाने का धड़ल्ले से होता है इस्तेमाल

कैलाश खेर के ‘हे री सखी मंगल गाओ री’ गीत की कहानी...

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ शो अपने आखिरी पड़ाव पर, फिनाले से पहले विकिपीडिया ने सुना दिया फैसला, वोटिंग ट्रेंड में आया ट्विस्ट

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ शो अपने आखिरी पड़ाव पर,...