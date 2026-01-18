सारथी एसोसिएशन ने लखनऊ में आयोजित किया भव्य सांस्कृतिक समारोह,सूफी संगीत, लोकनृत्य और कॉमेडी की प्रस्तुतियों ने जीता दर्शकों का दिल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ :: सीमा शुल्क और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के अधिकारियों तथा उनके परिवारजनों के समूह “सारथी एसोसिएशन” द्वारा रविवार 18 जनवरी को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभाग के पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों सहित उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

समारोह का शुभारंभ सारथी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार जैन द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद द सूफी ख़याल बैण्ड के कलाकार धनञ्जय मित्तुल एवं नितीश ने कव्वाली की सुरमयी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य और कुलतार सिंह तथा आयुषी पांडे की गायकी ने भी सभा में मौजूद लोगों की खूब तालियां बटोरीं। वहीं रजनीश त्रिवेदी की स्टैंड-अप कॉमेडी ने कार्यक्रम में हंसी और मनोरंजन का भरपूर पुट जोड़ा।

कार्यक्रम के दौरान सारथी एसोसिएशन के सचिव अखिल निगम ने बताया कि एसोसिएशन विभागीय अधिकारियों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यों—जैसे नशामुक्ति जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सहायता शिविर एवं जनहित योजनाओं के प्रति जागरूकता—के लिए लगातार सक्रिय रहती है।

कार्यक्रम के सफल आयोजन की उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने सराहना की।

विजय चौरसिया की रिपोर्ट