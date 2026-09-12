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Saudi Oil Pipeline Attack : इराकी ड्रोन हमले ने सऊदी तेल पाइपलाइन फोड़ी, आसमान में दिखा धुएं का गुबार

मिडिल ईस्ट में इराकी हमले से सऊदी अरब के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर इराक से आए कई ड्रोन ने ताबड़तोड हमला किया। भारी नुकसान और लोगों के घायल होने के बाद पाइपलाइन को बंद कर दिया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Saudi Oil Pipeline Attack :  मिडिल ईस्ट में इराकी हमले से सऊदी अरब के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर इराक से आए कई ड्रोन ने ताबड़तोड हमला किया। भारी नुकसान और लोगों के घायल होने के बाद पाइपलाइन को बंद कर दिया गया। गुरुवार सुबह इराक की तरफ से लॉन्च किए गए कई ड्रोन ने सऊदी अरब (Saudi Arabia) की अहम ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन (East-West Oil Pipeline ) को निशाना बनाया। पाइपलाइन के पास मौजूद पंपिंग स्टेशन तबाह हुआ। हमले में कुछ लोग घायल हुए और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। इसके बाद सऊदी अरब ने एहतियाती कदम (precautionary steps) उठाते पाइपलाइन को बंद कर दिया।

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हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में अंतरिक्ष से धुआं दिख रहा है। इराक के अनुरोध पर सऊदी ने तत्काल जवाबी कार्रवाई नहीं की।

ताजा हमले की खबर के सामने आते ही दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच गई और कच्चे तेल की कीमत कुछ समय के लिए करीब 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फारस की खाड़ी के पास स्थित अबकैक से तेल को लाल सागर के किनारे बसे यनबू तक पहुंचाती है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पैदा हुई मुश्किलों के बीच सऊदी अरब इस पाइपलाइन पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। क्योंकि अब उसका तेल व्यापार लाल सागर से हो रहा है।

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