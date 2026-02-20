  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. SC ने बाबर के नाम से धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने से किया इनकार

SC ने बाबर के नाम से धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने से किया इनकार

Babur or Babri Masjid Name Row : सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता की छोटी दलीलें सुनने के बाद मामले को खारिज कर दिया। इस याचिका में मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद का जिक्र भी किया गया था। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Babur or Babri Masjid Name Row : सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता की छोटी दलीलें सुनने के बाद मामले को खारिज कर दिया। इस याचिका में मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद का जिक्र भी किया गया था।

पढ़ें :- राज्य सरकारों की मुफ्त स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला- इनका खर्च और कौन उठाएगा? खैरात नहीं रोजगार दो...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किसी भी जगह बाबर के नाम पर मस्जिद या बाबरी मस्जिद बनाने पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मुगल शासक बाबर एक हिंदू विरोधी हमलावर था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बाबर के एक क्रूर हिंदू विरोधी हमलावर होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। याचिका में दावा किया गया था कि मुगल शासक बाबर एक हिंदू-विरोधी हमलावर था और मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित ढांचे का हवाला देते हुए तर्क दिया गया था कि उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी थी। इसको लेकर देशभर में सियासी घमासान छिड़ गया था। वहीं, हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी यानी जनता उन्नयन पार्टी बना ली है। वहीं, 11 फरवरी से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का काम शुरू हो गया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव आते ही कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी आएंगे, जिन्हें देश की जनता और सुरक्षा से कोई मतलब नहीं...विपक्षी दलों पर भाजपा अध्यक्ष ने साधा निशाना

चुनाव आते ही कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी आएंगे, जिन्हें देश की...

'ये लोग देश की कीमत पर खेल खेलना चाहते हैं...' CM योगी ने विधानसभा में की कांग्रेस यूथ के प्रदर्शन की कड़ी निंदा

'ये लोग देश की कीमत पर खेल खेलना चाहते हैं...' CM योगी...

बंगाल सरकार-ECI के आरोप-प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-SIR के लिए नियुक्त होंगे न्यायिक अफसर

बंगाल सरकार-ECI के आरोप-प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-SIR...

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को दंग कर दिया , बने सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को...

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर पिछले साल 17 दिन काटी थी जेल

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध...

Himachal Pradesh Entry Fee : पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर भारी पड़ सकती है,हिमाचल सरकार ने एंट्री फीस में की करीब ढाई गुना बढ़ोतरी

Himachal Pradesh Entry Fee : पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर...