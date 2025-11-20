यूपी में 25 नवंबर को रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, योगी सरकार ने की घोषणा

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को अवकाश रहेगा। 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को अवकाश रहेगा। 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर घोषणा की है।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए : सीएम योगी

प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने जारी आदेश में कहा है कि, 24 नवंबर सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस है। इस मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार 24 नवंबर की जगह यूपी में 25 नवंबर मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई है। आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे।

 

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आरएलडी के अधिवेशन में चुने गये राष्ट्रीय अध्यक्ष
