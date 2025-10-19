  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश

यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में अब विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक विद्यालयों में नियमित करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में अब विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक विद्यालयों में नियमित करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों में आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं।

पढ़ें :- UP News : 24 घंटे में हत्याकांड का पर्दाफाश, आठ साल के बेटे ने पुलिस को बताया मम्मी और एक अंकल ने पापा को मारा

विशेषज्ञों ने बताया कि स्कूली स्तर से करियर मार्गदर्शन मिलने पर छात्र भ्रम और अनिश्चितता से मुक्त होकर लक्ष्य की ओर स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।

विभागीय निर्देशों में कहा कि विद्यालय स्तर पर विशेषज्ञों और पेशेवर काउंसलर्स को बुलाकर या आनलाइन माध्यम से छात्रों के साथ संवाद कराया जाए। इन सत्रों में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर विकल्पों, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, तथा कौशल विकास के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप सही दिशा चुनने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अभी सभी माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और भविष्य की तैयारी का भी विकास होना चाहिए।

उन्होंने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि करियर काउंसलिंग को विद्यालयी गतिविधियों का नियमित हिस्सा बनाया जाए और इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम कैलेंडर में इसे शामिल किया जाए।

पढ़ें :- मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को

विभाग का मानना है कि इस पहल से छात्रों को न केवल भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने में मदद मिलेगी, बल्कि वे अपनी पसंद के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुख्यमंत्री योगी ने किया राजतिलक, अयोध्या में एक बार फिर जीवंत हो गया त्रेता युग

मुख्यमंत्री योगी ने किया राजतिलक, अयोध्या में एक बार फिर जीवंत हो...

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने...

गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: गंगा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां डूबीं, तलाश जारी

गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: गंगा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां डूबीं,...

Ayodhya Deepotsav 2025: आज रामनगरी में एक साथ 2611101 दीप होंगे प्रज्ज्वलित, दो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

Ayodhya Deepotsav 2025: आज रामनगरी में एक साथ 2611101 दीप होंगे प्रज्ज्वलित,...

बिहार के लोग साम्प्रदायिक लोगों को कभी नहीं स्वीकार करते हैं, भाजपा डिवाइड एण्ड रूल के रास्ते पर चल रही: अखिलेश यादव

बिहार के लोग साम्प्रदायिक लोगों को कभी नहीं स्वीकार करते हैं, भाजपा...

मुरादाबाद: मुख्यमंत्री से शिकायत और डीएम के आदेश के बाद भी सरकारी जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य, डॉ. मंजेश राठी ने फर्जी एनओसी पर पास कराया नक्शा

मुरादाबाद: मुख्यमंत्री से शिकायत और डीएम के आदेश के बाद भी सरकारी...