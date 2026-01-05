  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. ‘शेख हसीना को भी वापस बांग्लादेश भेजो…’ ओवैसी ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने पर दी प्रतिक्रिया

‘शेख हसीना को भी वापस बांग्लादेश भेजो…’ ओवैसी ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने पर दी प्रतिक्रिया

Mumbai: बीसीसीआई की ओर से बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के फैसले पर देश की सियासत गरमायी हुई है। एकतरफ जहां लोग केकेआर की ओर से रहमान को शामील करने पर फ्रेंचाइजी मालिक शाहरुख खान की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, इस मामले में बीसीसीआई को पूरी तरह दोषी मान रहे हैं। इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने के विवाद को शेख हसीना से जोड़ दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Mumbai: बीसीसीआई की ओर से बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के फैसले पर देश की सियासत गरमायी हुई है। एकतरफ जहां लोग केकेआर की ओर से रहमान को शामील करने पर फ्रेंचाइजी मालिक शाहरुख खान की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, इस मामले में बीसीसीआई को पूरी तरह दोषी मान रहे हैं। इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाने के विवाद को शेख हसीना से जोड़ दिया है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाना लगभग असंभव! BCCI की ओर से आयी प्रतिक्रिया

मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि जब पहलगाम हमले के बाद भी भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेला था तो अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर क्यों किया गया है? इस दौरान ओवैसी ने सरकार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने का चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र और मुंबई की जनता से बोल रहे हो कि हमने एक बांग्लादेशी को भिजवा दिया। अरे एक और को भी भिजवाओ न जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है।”

ओवैसी ने रैली में मौजूद लोगों से पूछा- आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाये। आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए। इस पर उनके समर्थकों ने एक सुर में ‘हाँ’ का जवाब दिया। इसके बाद ओवैसी ने नारे लगवाये और कहा, “मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, उसको लेकर जाओ बांग्लादेश। उसको निकालो।” बता दें कि बीसीसीआई ने हाल में केकेआर को अपनी स्क्वाड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से इंकार कर दिया। वहीं, भारत में विपक्ष के कई नेताओं ने क्रिकेट को राजनीति से दूर रखने की वकालत की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में रोकना हुआ मुश्किल, खतरे में सचिन तेंदुलकर के दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में रोकना हुआ मुश्किल, खतरे में सचिन...

बांग्लादेश में IPL बैन, भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने पर भी है अड़ा

बांग्लादेश में IPL बैन, भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने पर...

'शेख हसीना को भी वापस बांग्लादेश भेजो...' ओवैसी ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने पर दी प्रतिक्रिया

'शेख हसीना को भी वापस बांग्लादेश भेजो...' ओवैसी ने मुस्तफिजुर रहमान को...

बांग्लादेश ने हिन्दू खिलाड़ी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया कप्तान, टीम में सिर्फ एक अल्पसंख्यक को मौका

बांग्लादेश ने हिन्दू खिलाड़ी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया कप्तान,...

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाना लगभग असंभव! BCCI की ओर से आयी प्रतिक्रिया

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाना लगभग असंभव!...

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC को पत्र लिखकर की ये मांग

बांग्लादेश को रहमान के IPL से बाहर होने पर लगी मिर्ची, ICC...