  3. Delhi: कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या, चुन्नी-प्रसाद न मिलने पर श्रद्धालुओं ने पीट-पीटकर ली जान

दिल्ली के कालकाजी मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक सेवादार की मंदिर  में पीट पीटकर हत्या कर दी गयी है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बताया की थाना कालकाजी में हत्या का मामला दर्ज है। इस मंदिर में झगड़े को लेकर पीसीआर कॉल आयी थी।मंदिर में दर्शन के बाद युवक ने सेवादार से प्रसाद  और चुन्नी मांगा। जिसे लेकर दोनों में काफी तेज बहस हुई । बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गयी की हाथापाई हो गया और सेवादार की जान चली गयी। पुलिस मामले की जांच कर रही  है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लाठी और घूसों से किया गया हमला

इसी कहासुनी के बीच आरोपी ने सेवादार के ऊपर लाठी और डंडे से हमला कर दिया है। इसके बाद सेवादार चोटिल हो गया। ऐसे में हालत इतनी बिगड़ गयी की उसे ट्रामा सेंटर भर्ती करना पड़ा।बता दें इलाज के दौरान  उसकी मौत हो गयी है। मृतक की पहचान 35 वार्षिए योगेंद्र सिंह के रूप में हुई। जो की उत्तरप्रदेश के हरदोई का निवासी था।

इस घटना के बाद पूछताछ के दौरान पता चला मृतक कालकाजी मंदिर में 14 -15 साल से काम कर रहा था। . फिलहाल मामले में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

