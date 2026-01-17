26 जनवरी से पहले दिल्ली समेत कई शहर बांग्लादेशी व खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया अलर्ट

Terrorist attack warning : भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है, जिसकी तैयारियां राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों में चल रही हैं। इस बीच, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठन दिल्ली समेत कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार, “26 जनवरी से पहले, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं।” इंटेलिजेंस अलर्ट के अनुसार, पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं।

दावा किया गया है कि ये हैंडलर्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेतावनी में कहा गया है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं, और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से संबंध बना रहे हैं।”