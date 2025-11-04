Bigg Boss 19 Nominations: शहबाज ने सुनाई मालती चाहर और तान्या मित्तल को खरी-खोटी? , घर बना जंग का मैदान

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के कुछ प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। शहबाज का पारा इन वीडियो में काफी हाई दिख रहा है। वह मालती चाहर और तान्या मित्तल से बहसबाजी करते दिख रहे हैं।

मालती को कहा दोगला

प्रोमो वीडियो में मालती चाहर ने शहबाज को कहा कि वह अमाल का सहारा ले रहा है। इस पर शहबाज ने मालती को दोगला कहा। शहबाज का कहना था कि कम से कम वह किसी के कंधे पर रखकर बंदूक तो नहीं चलता है। दोनों की यह बातचीत धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई।

तान्या के रोने पर उठाया सवाल?

एक और प्रोमो वीडियो में तान्या मित्तल को भी शहबाज ने काफी कुछ सुनाया। वह कहते हैं, ‘मैं बताता हूं तान्या की सच्चाई। ये हर बात पर रोती है अपने आप को लोगो के सामने बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करती है। आगे अशनूर ने भी तान्या पर तंज कसा कि वह सिम्पेथी कार्ड खेल रही है।

कौन हुआ शो से बाहर

पिछले हफ्ते बिग बॉस 19 से स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे बाहर हुए। इस हफ्ते भी कई प्रतियोगी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट होंगे। इन दिनों शो में सबसे ज्यादा चर्चा में सिंगर अमाल मलिक, तान्या मित्तल और मालती चाहर हैं।