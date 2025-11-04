  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19 Nominations: शहबाज ने सुनाई मालती चाहर और तान्या मित्तल को खरी-खोटी? , घर बना जंग का मैदान

Bigg Boss 19 Nominations: शहबाज ने सुनाई मालती चाहर और तान्या मित्तल को खरी-खोटी? , घर बना जंग का मैदान

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के कुछ प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। शहबाज का पारा इन वीडियो में काफी हाई दिख रहा है। वह मालती चाहर और तान्या मित्तल से बहसबाजी करते दिख रहे हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के कुछ प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। शहबाज का पारा इन वीडियो में काफी हाई दिख रहा है। वह मालती चाहर और तान्या मित्तल से बहसबाजी करते दिख रहे हैं।

पढ़ें :- Bigboss 19 : कौन होगा 'बिग बॉस 19' का विनर? फिनाले से पहले लीक हुआ नाम

मालती को कहा दोगला
प्रोमो वीडियो में मालती चाहर ने शहबाज को कहा कि वह अमाल का सहारा ले रहा है। इस पर शहबाज ने मालती को दोगला कहा। शहबाज का कहना था कि कम से कम वह किसी के कंधे पर रखकर बंदूक तो नहीं चलता है। दोनों की यह बातचीत धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई।

तान्या के रोने पर उठाया सवाल?    
एक और प्रोमो वीडियो में तान्या मित्तल को भी शहबाज ने काफी कुछ सुनाया। वह कहते हैं, ‘मैं बताता हूं तान्या की सच्चाई। ये हर बात पर रोती है  अपने आप  को लोगो के सामने बहुत  अच्छा  दिखने की कोशिश करती है।  आगे अशनूर ने भी तान्या पर तंज कसा कि वह सिम्पेथी कार्ड खेल रही है।

कौन हुआ शो से बाहर 
पिछले हफ्ते बिग बॉस 19 से स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे बाहर हुए। इस हफ्ते भी कई प्रतियोगी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट होंगे। इन दिनों शो में सबसे ज्यादा चर्चा में सिंगर अमाल मलिक, तान्या मित्तल और मालती चाहर हैं।

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज , बोले ''तेरे जैसा दोगला नहीं हूं…

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19 : कौन होगा 'बिग बॉस 19' का विनर? फिनाले से पहले लीक हुआ नाम

Bigboss 19 : कौन होगा 'बिग बॉस 19' का विनर? फिनाले से...

Bigg Boss 19 Nominations: शहबाज ने सुनाई मालती चाहर और तान्या मित्तल को खरी-खोटी? , घर बना जंग का मैदान

Bigg Boss 19 Nominations: शहबाज ने सुनाई मालती चाहर और तान्या मित्तल...

Bigg Boss 19: नीलम गिरी को चाहिए अमाल मलिक जैसा लड़का, बोली ‘उसके पास पैसा है, मैं शादी कर सकती हूं…

Bigg Boss 19: नीलम गिरी को चाहिए अमाल मलिक जैसा लड़का, बोली...

Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज , बोले ''तेरे जैसा दोगला नहीं हूं…

Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज ,...

Bigboss 19 : न नीलम गिरी न कुनिका, इस फेमस कंटेस्टेंट का कटा घर से पत्ता ,नाम जानकार जाएंगे चौंक

Bigboss 19 : न नीलम गिरी न कुनिका, इस फेमस कंटेस्टेंट का...

Bigg Boss 19 :'फालतू में चढ़ो मत...', फरहाना भट्ट पर फूटा अशनूर कौर का गुस्सा

Bigg Boss 19 :'फालतू में चढ़ो मत...', फरहाना भट्ट पर फूटा अशनूर...