Shani Margi 2025 :  न्याय के देवता शनि देव बदलेंगे अपनी चाल , मार्गी होने के साथ ही कई राशियों की बदलेगी किस्मत

न्याय के देवता शनि देव की चाल बदलने वाली है। दंडाधिकारी शनि  28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि ग्रह हर ढाई साल में राशि गोचर करते हैं।

By अनूप कुमार 
