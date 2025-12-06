  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ,पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ,पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : आज 6 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है। पौष मास (Paush Month) का दूसरा दिन है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आज सूर्य देव (Sun God) वृश्चिक राशि (Scorpio) में और चंद्र देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि शनिवार का दिन कर्मफल दाता शनिदेव (Shani Dev) को समर्पित है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : आज 6 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है। पौष मास (Paush Month) का दूसरा दिन है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आज सूर्य देव (Sun God) वृश्चिक राशि (Scorpio) में और चंद्र देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि शनिवार का दिन कर्मफल दाता शनिदेव (Shani Dev) को समर्पित है। शनिदेव अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कृत करते हैं और बुरे कर्मों की सजा देते हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज काले तिल, उड़द की दाल, छाता, या चमड़े के जूते का दान करना शुभ माना जाता है। आचार्य रत्नाकर तिवारी के अनुसार, यह दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेष, तुला, और मीन राशि के लिए जहां लाभ और सफलता के विशेष योग बन रहे हैं, वहीं अन्य राशियों को स्वास्थ्य, वाणी, और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अपनी राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

पढ़ें :- 03 दिसंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की है उम्मीद

मेष- आज उत्साह बढ़ा रहेगा, काम में नई ऊर्जा दिखेगी और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा।

वृषभ – आज भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे कामों में प्रगति होगी। नौकरी में अच्छी खबर,व्यापार में सौदे संभव।

मिथुन – आज दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा। विचारों में हल्की अस्थिरता होगी, काम में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं।

कर्क- आज उतार-चढ़ाव संभव हैं। किसी बात पर अधिक सोचने की प्रवृत्ति रहेगी। काम में देरी हो सकती है।

पढ़ें :- 02 दिसंबर 2025 का राशिफलः आज पुराने रुके काम या धन का हो सकता लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

सिंह – आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। काम-काज में बेहतर प्रदर्शन संभव है। नया काम शुरू करने की दिशा में सोच बन सकती है।

कन्या – आज दिन थोड़ा धीमा रहेगा। सुबह सुस्ती महसूस हो सकती है। काम ध्यान से करें, परिवार में हल्की कहासुनी संभव।

तुला – आज दिन की शुरुआत व्यस्त रहेगी लेकिन बाद में हालात सुधरेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, काम में पहचान मिलेगी।

वृश्चिक- आज खुशखबरी का दिन हो सकता है। काम में सहयोग मिलेगा और नया अवसर हाथ आ सकता है।

धनु – भावनात्मक रूप से दिन गहरा रहेगा। योजना सफल हो सकती है। काम ठीक रहेगा, लेकिन मन कई बातों में उलझा रहेगा।

पढ़ें :- 30 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोग आज नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम

मकर- भाग्य आपका सहायक रहेगा। पिछले रुकावटों में गति आएगी। पैसा-प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी संभव।

कुंभ – आज दिन शांत और संतुलित रहेगा। पुराने फैसले सही साबित हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

मीन- आज दिन भावनात्मक रहेगा। खुशी और उलझन दोनों का मिश्रण होगा। आर्थिक पक्ष अच्छा लेकिन खर्च भी हो सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ,पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5...

Paush Month 2025 : कल से पौष माह का आरंभ, श्राद्ध, तर्पण, दान फलदायी माने जाते हैं

Paush Month 2025 : कल से पौष माह का आरंभ, श्राद्ध, तर्पण,...

5 दिसंबर 2025 का राशिफल :  शशि योग से इन राशियों के बुलंद होंगे सितारे, धन-संपत्ति और करियर में मिलेगी सफलता, देखें अपना राशिफल

5 दिसंबर 2025 का राशिफल :  शशि योग से इन राशियों के...

Kharmas 2025 :  इस दिन से लग जाएगा खरमास , इस दौरान नहीं होंगे कोई भी शुभ काम  

Kharmas 2025 :  इस दिन से लग जाएगा खरमास , इस दौरान...

Rahu Shukra Yuti 2026 : नए साल में 18 साल बाद बनेगी राहु-शुक्र की अद्भुत युति , इन राशियों की किस्मत बदलेगी

Rahu Shukra Yuti 2026 : नए साल में 18 साल बाद बनेगी...

04 दिसंबर 2025 का राशिफल : शिव गौरी योग का शुभ संयोग से वृषभ कर्क समेत पांच राशि के जातकों पर देवी लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, होंगे मालामाल 

04 दिसंबर 2025 का राशिफल : शिव गौरी योग का शुभ संयोग...