  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3.  Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

संगीत के उस्ताद शंकर महादेवन ने एमजी सिलेक्ट की फ्लैगशिप लग्ज़री एमपीवी, एमजी एम9 , घर ले आए हैं। मशहूर संगीतकार और गायक ने पूरी तरह से काले रंग की एम9 चुनी है। यह तीन रंगों में उपलब्ध है: मेटल ब्लैक, कंक्रीट ग्रे और लस्टर व्हाइट।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी वेरिएंट की कीमत और फीचर्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी...

Toyota 'Baby' Land Cruiser : टोयोटा ने पेश की शक्तिशाली इंजन के साथ 'बेबी' लैंड क्रूजर , जानें पॉवर और फीचर्स

Toyota 'Baby' Land Cruiser : टोयोटा ने पेश की शक्तिशाली इंजन के...

Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी वेरिएंट की कीमत और फीचर्स

Maruti Suzuki Swift 2025 : मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025 हुई लॉन्च,जानें सभी...

Jimny 5-Door SUV Export : इंडिया में बनी मारुति सुजुकी 5-डोर जिम्नी ने पार किया  ने 1 लाख कार का निर्यात, दुनिया भर से मिल रही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया

Jimny 5-Door SUV Export : इंडिया में बनी मारुति सुजुकी 5-डोर जिम्नी...

Hyundai Venue 2025 :  2025 हुंडई वेन्यू हुई अनवील , जानें प्रीमियम फीचर्स और बुकिंग टोकन अमाउंट

Hyundai Venue 2025 :  2025 हुंडई वेन्यू हुई अनवील , जानें प्रीमियम...

नई मोटरसाइकिल से कल होगी लांच, दमदार मॉडल चाहने वालों की तलाश होगी खत्म, जानिए पूरी डिटेल

नई मोटरसाइकिल से कल होगी लांच, दमदार मॉडल चाहने वालों की तलाश...