 Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : म्यूजिशियन शंकर महादेवन ने खरीदी MG की ये कार , कीमत और रेंज बेमिसाल

Shankar Mahadevan MG M9 Luxury EV : संगीत के उस्ताद शंकर महादेवन ने एमजी सिलेक्ट की फ्लैगशिप लग्ज़री एमपीवी, एमजी एम9 , घर ले आए हैं। मशहूर संगीतकार और गायक ने पूरी तरह से काले रंग की एम9 चुनी है। यह तीन रंगों में उपलब्ध है: मेटल ब्लैक, कंक्रीट ग्रे और लस्टर व्हाइट। कंक्रीट ग्रे और लस्टर व्हाइट के साथ काली छत भी उपलब्ध है।

13-स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम

MG M9 को एक चलते-फिरते महल की तरह डिजाइन किया गया है। एमजी एम9 लग्ज़री एमपीवी में 16-तरफ़ा एडजस्टमेंट वाली प्रेसिडेंशियल सीटें, आठ मसाज मोड, हीटिंग और वेंटिलेशन, और यॉट-स्टाइल डुअल सनरूफ हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और कॉन्यैक ब्राउन लेदर इंटीरियर है जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाता है, साथ ही सुविधा के लिए इंटेलिजेंट आर्मरेस्ट कंट्रोल और फ्लेक्सिबल स्टोरेज भी मौजूद हैं। इसके अलावा, संगीत प्रेमियों के लिए सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ 13-स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम भी उपलब्ध है।

सेफ्टी

MG M9 न सिर्फ लग्जरी में बल्कि सुरक्षा में भी किसी से कम नहीं है. इसे 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, और 5-स्टार EURO NCAP और ANCAP रेटिंग्स मिली हैं। यह कार अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है, जिससे इसका बॉडी स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है।

बैटरी

इस लिमोजीन में 90 kWh की NMC बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 548 किमी की रेंज देती है। यह सिर्फ 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाती है।