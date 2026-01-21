  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती…, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती…, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

शंकराचार्य स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज (Shankaracharya Swami Shri Sadanand Saraswati Ji Maharaj) ने कहा कि अभी मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई जहां बटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़-पकड़ कर घसीटा गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नागपुर। नागपुर प्रवास में धर्मसभा को संबोधित करते हुए पश्चिमाम्नाय द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुई घटना की घोर निंदा की। शंकराचार्य स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती जी महाराज (Shankaracharya Swami Shri Sadanand Saraswati Ji Maharaj) ने कहा कि अभी मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई जहां बटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़-पकड़ कर घसीटा गया।

पढ़ें :- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया गंंभीर आरोप, बोले-मुझे पालकी से उतारकर मारने की थी साजिश, क्या अब परमिशन लेकर गंगा स्नान होगा?

पढ़ें :- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे, बोले- जब तक प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक नहीं करूंगा गंगा स्नान

शिखा का अर्थ नहीं जानते हैं ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते पढ़ें तो जानें शिखा जो होती है वहां ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं ​किया जा सकता है। वहां ब्रह्म का साक्षात्कार करना यानि कुंडली जागृत करने के लिए ही ब्रह्मरंध्र ये है। षडचक्र भेदन करने के ही हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का साधकों का यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को रोका गया। बटुक ब्राह्मणों, छोटे—छोटे विद्यार्थी और साधु भी थे उन्हें रोका गया। उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया है। ये प्रशासन का अहंकार… ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। कभी अपनी सत्ता दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने जाने वालों को गौ हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है। मेरा वचन नहीं है।

गंगा स्नान करने में ​जो विघ्न डालता है। उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमें बल, शक्ति और ताकत प्राप्त हुई है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा'

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि...

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति का किया आत्मीय स्वागत

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और...

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु...

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती..., द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप...

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी...

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को हो सकता है 1000 करोड़ सें ज्यादा के राजस्व का नुकसान

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को...