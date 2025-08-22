  1. हिन्दी समाचार
  3. शरद पवार, बोले-NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की विचारधारा हमारे खिलाफ, इसलिए मैंने देवेंद्र को समर्थन देने किया इनकार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis) ने उन्हें फोन कर एनडीए (NDA) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) के समर्थन की मांग की थी, लेकिन मैंने अपनी असमर्थता जताई है।

शरद पवार (Sharad Pawar)  ने कहा,कि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भले ही हमारी संख्या एनडीए (NDA) से कम है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने सर्वसम्मति से रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। पवार ने कहा, सभी विपक्षी वोट रेड्डी को ही मिलेंगे। विपक्ष अपनी ताकत जानता है। हमें किसी अप्रत्याशित घटना की उम्मीद नहीं है।

पवार ने आगे कहा कि एनडीए के उम्मीदवार की विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है। जब वह झारखंड के राज्यपाल थे। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मामला दर्ज किया गया था। सोरेन जब राजभवन में राज्यपाल से मिलने गए तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण था। ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करना उचित नहीं है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के अनुरोध को मानने में असमर्थता जताई।

फडणवीस ने गुरुवार को पवार और शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा था। शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने कहा था कि फडणवीस के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ठाकरे को फोन कर एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का आग्रह किया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Sharad Pawar faction) और शिवसेना (UBT), कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) का हिस्सा हैं। ये तीनों दल राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया ब्लॉक’ के घटक हैं। बता दें कि देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा।

