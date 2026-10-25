Sharad Purnima 2026 : शरद पूर्णिमा आज , सुख-समृद्धि के लिए करें चंद्र देव की पूजा

Sharad Purnima 2026 : हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास धार्मिक महत्व माना जाता है. इस साल यह पर्व आज यानी 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार , शरद पूर्णिमा की रात में आकाश से अमृत बरसता है। इसी रात को द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ ‘महारास’ रचाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा भी प्रचलित है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी को अमृत के समान माना जाता है।

शरद पूर्णिमा की रात चंद्र देव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर को चंद्रमा शाम करीब 5 बजकर 40 मिनट पर उदय होगा।

शरद पूर्णिमा पर करें इन मंत्रों का जाप

ॐ आं ह्रीं क्रौं श्रीं श्रियै नमः ममालक्ष्मीं नाशय नाशय मामृणोत्तीर्णं कुरु कुरु सम्पदं वर्धय वर्धय स्वाहा।

ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः।