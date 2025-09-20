  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Sharadiya Navratri 2025 :  शारदीय नवरात्रि सोमवार से शुरू होगी , कर लें विधि विधान से देवी पूजा की तैयारी

Sharadiya Navratri 2025 :  शारदीय नवरात्रि सोमवार से शुरू होगी , कर लें विधि विधान से देवी पूजा की तैयारी

मां आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बें की पूजा उपासना के दिन नवरात्रि का शुभ आगमन होने वाला है। 22  सितंबर 2025 , सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू होगी। इस बार नवरात्र तिथि में एक तिथि बढ़ रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- 19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे...जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sharadiya Navratri 2025 :  शारदीय नवरात्रि सोमवार से शुरू होगी , कर लें विधि विधान से देवी पूजा की तैयारी

Sharadiya Navratri 2025 :  शारदीय नवरात्रि सोमवार से शुरू होगी , कर लें...

Sarva Pitru Amavasya 2025 : पितृ दोष से मुक्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर करें  ये काम , पितरों की नाराजगी होगी दूर

Sarva Pitru Amavasya 2025 : पितृ दोष से मुक्ति के लिए सर्व...

सूर्यग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? टाइमिंग से लेकर सूतक तक, जानें सब कुछ

सूर्यग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? टाइमिंग से लेकर सूतक तक, जानें...

Shardiya Navratri 2025 : शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

Shardiya Navratri 2025 : शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 22...

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य होंगे पूरे...जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

19 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए...

Akhand Jyoti in Sharadiya Navratri : शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से जीवन का अंधेरा छंट जाता है, जानें दीप प्रज्वलित करने का सही तरीका

Akhand Jyoti in Sharadiya Navratri : शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने...