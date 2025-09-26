  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से करें पूजन , घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए चौमुखी दीपक

Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से करें पूजन , घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए चौमुखी दीपक

दशहरा का पर्व  को बुराई आर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आस्था से जुड़ इस पर्व में लोग बुरी शक्तियों का शमन कर सकारात्मक शक्तियों की पूजा करते है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Karva Chauth 2025 Date : प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ व्रत चंद्र दर्शन करके खोला जाता है , जानें आध्यात्मिक परंपरा

Karva Chauth 2025 Date : प्रेम और समर्पण का प्रतीक करवा चौथ...

Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से करें पूजन , घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए चौमुखी दीपक

Dussehra 2025 :  दशहरे के दिन शमी के पेड़ का विधिविधान से...

Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की बदलेगी चाल , इन राशियों को होगा बड़ा लाभ

Shani Nakshatra Parivartan : अक्टूबर के पहले हफ्ते में शनि देव की...

Leh-Ladakh Travel Destination : लेह-लद्दाख में बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है , यहां एडवेंचर और खूबसूरती का मिश्रण दिखेगा

Leh-Ladakh Travel Destination : लेह-लद्दाख में बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है ,...

Sharadiya Navratri 2025 Students : शारदीय नवरात्रि में पूजा-अर्चना करने पर छात्रों को प्राप्त होगा शुभ फल, स्टूडेंट्स करें ये उपाय

Sharadiya Navratri 2025 Students : शारदीय नवरात्रि में पूजा-अर्चना करने पर छात्रों...

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि में देवी कुष्मांडा की पूजा से कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं, यश, बल की  होती है प्राप्ति

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि में देवी कुष्मांडा की पूजा से...