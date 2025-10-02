  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Dussehra 2025 : प्रभु श्रीराम के अलावा इन अद्भुत शक्तियों से हार चुका था रावण, ऐसे टूटा घमंड

Dussehra 2025 : प्रभु श्रीराम के अलावा इन अद्भुत शक्तियों से हार चुका था रावण, ऐसे टूटा घमंड

Dussehra 2025 : आश्विन शुक्ल दशमी तिथि (Ashwin Shukla Dashami Tithi) को हर साल दशहरा पर्व (Dussehra Festival) धूमधाम से मनाया जाता है। रामायण के अनुसार, इसी दिन भगवान राम (Lord Rama) ने लंकापति रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन जगह-जगह पर रावण का पुतला दहन (Ravan Dahan) किया जाता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Dussehra 2025 : आश्विन शुक्ल दशमी तिथि (Ashwin Shukla Dashami Tithi) को हर साल दशहरा पर्व (Dussehra Festival) धूमधाम से मनाया जाता है। रामायण के अनुसार, इसी दिन भगवान राम (Lord Rama) ने लंकापति रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन जगह-जगह पर रावण का पुतला दहन (Ravan Dahan) किया जाता है। विजय दशमी पर्व (Vijaya Dashami Festival) बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है।

पढ़ें :- RSS 100 Year: आरएसएस शताब्दी पर रामनाथ कोविंद बोले ''पवित्र, विशाल वट वृक्ष की तरह है जो भारत के लोगों को एक साथ लाता है

रावण (Ravan) अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। इसके साथ ही अपनी मायावी शक्तियों के बल पर वो पूरी सृष्टि पर राज करने का दम रखता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीराम के अलावा तीन और भी ऐसे योद्धा रहे हैं, जिनके हाथों रावण (Ravan) ने करारी मात खाई थी। आइए इनके बारे में जानते हैं।

रावण और बाली युद्ध

रामायण (Ramayana) के 34वें सर्ग में रावण और बालि के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब रावण (Ravan) ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने कैसे उसे अपनी काख में दबाकर समुद्र की परिक्रमा की थी?

सहस्रबाहु से युद्ध में हार

पढ़ें :- 'पाकिस्तान को याद रखना चाहिए...' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा के बाद दुश्मन मुल्क को दी चेतावनी

हैहय वंश (Haihaya Dynasty) का राजा सहस्रबाहु (Sahasrabahu) ऋषि दत्तात्रेय (Rishi Dattatreya) की कृपा से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। भागवत पुराण (Bhagavata Purana) के अनुसार, रावण समुद्र के किनारे शिवलिंग स्थापित कर महादेव की उपासना कर रहे थे। उस स्थान से थोड़ी ही दूर सहस्रबाहु (Sahasrabahu)  मौजूद थे। सहस्रबाहु (Sahasrabahu)  ने अपने हाथों से नर्मदा के बहाव को रोक दिया, जिससे उसका जल इधर-उधर बिखरने लगा। नतीजतन रावण की पूजन सामग्री नदी में बह गई और उसका ध्यान भंग हो गया। इसके बाद क्रोध में आकर रावण ने सहस्रबाहु (Sahasrabahu)  को चेतावनी दे डाली। लेकिन रावण उसकी अद्भुत शक्तियों से अवगत नहीं था। सहस्रबाहु के एक ही प्रहार से रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया।

महादेव से हारा रावण

रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अपने अहंकार में वो इस कदर चूर था कि एक बार कैलाश पर्वत को ही अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। वह पर्वत को अपने हाथों से उखाड़ने लगा। तभी भगवान शिव ने अपने एक अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वो दर्द से चीखने-चिल्लाने लगा। इस तरह भगवान शिव के एक इशारे से ही रावण का घमंड पल भर में टूट गया। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव की शक्ति उसके सामर्थ्य से कहीं अधिक है। इसके बाद रावण ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर क्षमा मांगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dussehra 2025 : प्रभु श्रीराम के अलावा इन अद्भुत शक्तियों से हार चुका था रावण, ऐसे टूटा घमंड

Dussehra 2025 : प्रभु श्रीराम के अलावा इन अद्भुत शक्तियों से हार...

01 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

01 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति...

30 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी हनुमान जी की कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

30 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी...

29 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज करियर और व्यवसाय में उन्नति के मिलेंगे अवसर

29 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को आज करियर...

पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व को लेकर कि बड़ी घोषणा, कहा- यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृति विरासत की सूची में शामिल होगा पर्व

पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व को लेकर कि बड़ी घोषणा, कहा-...

महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी की पूजा और व्रत का पारण

महा अष्टमी 29 या 30 सितंबर को? जानिए कब होगी मां महागौरी...