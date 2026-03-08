  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर मां शीतला को लगाया जाता है बासी खाने का भोग ,  दूर होंगे आर्थिक संकट

Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर मां शीतला को लगाया जाता है बासी खाने का भोग ,  दूर होंगे आर्थिक संकट

सनातन धर्म में व्रत त्योहारों की श्रंखला में शीतला अष्टमी व्रत का  बहुत खास महत्व है। देवी दुर्गा के नौ रूपों में एक रूप मां शीतला का है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर मां शीतला को लगाया जाता है बासी खाने का भोग ,  दूर होंगे आर्थिक संकट

Sheetala Ashtami 2026 : शीतला अष्टमी पर मां शीतला को लगाया जाता...

8 मार्च का 2026 का राशिफल : मेष और मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ ,मीन राशि वालों का रुकी हुई इनकम दोबारा हो सकती है शुरू

8 मार्च का 2026 का राशिफल : मेष और मिथुन राशि वालों...

Chardham Yatra Registration 2026 : चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कहां और कैसे होगा पंजीकरण?

Chardham Yatra Registration 2026 : चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू,...

चन्द्र ग्रहण से पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद, ग्रहण के बाद होगी विशेष पूजा और प्रार्थना

चन्द्र ग्रहण से पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद, ग्रहण के...

03 मार्च 2026 का राशिफल: पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

03 मार्च 2026 का राशिफल: पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है...जानिए...

Chandra Grahan 2026 : राममंदिर में सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे तक नहीं हो पाएंगे राम लला के दर्शन, ऐसा रहेगा शेड्यूल

Chandra Grahan 2026 : राममंदिर में सुबह 9 बजे से रात 8:30...