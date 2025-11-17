  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले से पता है कि उनकी मां को दी जाएगी मौत की सजा

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले से पता है कि उनकी मां को दी जाएगी मौत की सजा

अल जजीरा (Al Jazeera) के मुताबिक बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के बेटे सजीब वाजेद (Son Sajeeb Wazed) ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां (Indian Security Agencies) उनकी पूरी रक्षा करेंगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अल जजीरा (Al Jazeera) के मुताबिक बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के बेटे सजीब वाजेद (Son Sajeeb Wazed) ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां (Indian Security Agencies) उनकी पूरी रक्षा करेंगी।

पढ़ें :- ढाका लॉकडाउन से अब मोहम्मद यूनुस का होगा तख्तापलट! शेख हसीना की एक चाल से बांग्लादेश की राजनीति में आया में उबाल

वाजेद ने कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के खिलाफ चल रहे एक मामले पर सोमवार को ढाका स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (International Crimes Tribunal-Bangladesh) की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना (Sheikh Hasina) को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए कहा कि वे अधिकतम सजा की हकदार हैं।

इससे पहले हसीना ने कहा था कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और वे ऐसे फैसलों की परवाह नहीं करतीं। आईसीटी के फैसले से पहले अपने समर्थकों को जारी एक ऑडियो संदेश में हसीना ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हसीना ने कहा था कि यह इतना भी आसान नहीं है। आवामी लीग जमीन से उठी पार्टी है।

जानें कहां हैं तीनों आरोपी ?

शेख हसीना (Sheikh Hasina) के अलावा, इस मामले में अन्य दो आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून हैं। तीनों आरोपियों में से शेख हसीना (Sheikh Hasina) और असदुज्जमां फरार हैं। दोनों अब भारत में रह रहे हैं। वहीं, तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं।

बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड्स की भी तैनाती

बांग्लादेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), रैपिड एक्शन ब्रिगेड (RAB) और सेना के जवानों को प्रमुख चोक प्वाइंट्स पर तैनात किया गया है। इस कदम को कानूनी तौर पर सही ठहराने के लिए पुलिस ने दंड संहिता की धारा 96 के तहत निजी रक्षा का हवाला दिया है। हालांकि, मानवाधिकार समूहों ने इस आदेश पर पहले के भारी दुरुपयोगों के तथ्य को ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई है।

आवामी लीग ने बुलाया बांग्लादेश बंद

शेख हसीना (Sheikh Hasina)  को लेकर फैसले के दिन उनकी पार्टी आवामी लीग ने बांग्लादेश बंद का आह्वान किया है। पार्टी का दावा है कि उसकी नेता के खिलाफ सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले से पता है कि उनकी मां को दी जाएगी मौत की सजा

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित, मुझे पहले...

विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे बैठक, राजनीतिक संचार पर होगी चर्चा

विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ...

आरएसएस के सांस्कृतिक महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

आरएसएस के सांस्कृतिक महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील, यूएसए से आयात की जाएगी एलपीजी गैस

टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील,...

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस तारीख को होगी जारी, किसानों का इंतजार हुआ खत्म

PM Kisan 21st Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त...

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना, पूछा-बिहार में NDA के जीत के हीरो कौन?

VIDEO : AAP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना,...