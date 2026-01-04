T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाना लगभग असंभव! BCCI की ओर से आयी प्रतिक्रिया

  1. हिन्दी समाचार
BCCI vs BCB, T20 World Cup 2026: बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को कहा है। जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए विवाद ने जन्म दे दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी को पत्र लिखकर उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग रखने को कहा है। हालांकि, पहले से तय शेड्यूल में बदलाव करना लगभग असंभव होगा।

पढ़ें :- मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार नहीं,बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत 

एक मीडिया आउटलेट की खबर के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी से मैच शिफ्ट किए जाने की मांग को बीसीसीआई ने अव्यावहरिक बताया है। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब महज एक महीने का समय बचा है। ऐसे में मैचों वेन्यू बदलना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। बीसीसीआई का कहना है कि सिर्फ वेन्यू बदलना ही एकमात्र चुनौती नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली विपक्षी टीमों की यात्रा, होटल बुकिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्रू का मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां इतने कम समय में दोबारा करना लगभग असंभव है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी एक देश की इच्छाअनुसार पूरे टूर्नामेंट का ढांचा नहीं बदला जा सकता।

बता दें कि बांग्लादेश अपना टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान टूर्नामेंट के पहले दिन शुरू करेगा, जो 7 फरवरी को शुरू हो रहा है। उन्हें वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ ग्रुप C में रखा गया है। उनका पहला मैच दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके बाद बांग्लादेश 9 फरवरी को उसी जगह पर पहली बार खेलने वाली इटली टीम का सामना करेगा, और फिर 14 फरवरी को कोलकाता में ही इंग्लैंड के साथ मैच होगा। ग्रुप स्टेज का उनका आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ है।

