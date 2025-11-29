मुख्यमंत्री आवास पर सिद्धारमैया से मिले शिवकुमार, ब्रेकफास्ट मीटिंग क्या दूर होगी कुर्सी की खटास

कर्नाटक में लंबे समय से चली आ रही सत्ता की खींचतान के बाद अब सुधार दिख रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शनिवार को बेंगलुरु में अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। जिसके बाद ये बैठक कर्नाटक के सत्ता के लिए अहम मानी जा रही है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया है। उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की ‘टाइमिंग की समझ’ बताया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है। इसके बाद ये साफ पता चल रहा है की सीएम बदलने का कोई संकेत नहीं है ।

सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचे डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर पहुंच गए हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच नाश्ते पर अहम मुलाकात हो रही है। सिद्धारमैया ने कहा, ‘जो पार्टी बोलेगी, वही करूंगा.’ वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया को बुलावे का इंतजार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दोपहर दिल्ली रवाना हो सकते हैं और शाम को मेकदातु परियोजना को लेकर एक अहम बैठक करने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस हाईकमान से औपचारिक बुलावे के बाद ही दिल्ली जाएंगे.

जब वेणुगोपाल ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को किया फोन, ऐसे सुलझा कर्नाटक का झगड़ा

कर्नाटक में चल रही सियासी खींचतान के बीच गुरुवार शाम बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब के. सी. वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को फोन कर सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर तंज कसना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और दिल्ली आने से पहले आपसी मतभेद सुलझाएं. वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से कहा कि जल्द ही उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां एक ही टेबल पर बैठकर सभी मतभेदों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी की एकता सबसे अहम है और अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही लेगा, इसलिए आपस में टकराव से बचें और निर्णय पार्टी पर छोड़ दें।

आज सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच होगी अहम मुलाकात

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज शनिवार को बेंगलुरु में आमने-सामने बैठक करेंगे। यह बैठक सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘कावेरी’ में नाश्ते पर होगी। इस मुलाकात को दिल्ली हाईकमान के संकेत के बाद सत्ता के भीतर चल रही खींचतान के समाधान की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा