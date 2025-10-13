शिवपाल यादव, बोले-बसपा का अस्तित्व हो गया है खत्म, वह सिर्फ बीजेपी के रहमो करम पर है जिंदा

इटावा। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय पदाधिकारी व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव (Former Minister Shivpal Yadav) सोमवार को इटावा जाते समय कुछ देर के लिए सेंट्रल स्टेशन (Central Station) पर रुके। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) पर जमकर प्रहार किया।

शिवपाल ने कहा कि बसपा (BSP) भारतीय जनता पार्टी (BJP) की लघु पार्टी बनकर रह गई है। पिछले दिनों लखनऊ में बसपा (BSP) की रैली में उमड़ी भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरी भीड़ भाजपा (BJP) और प्रदेश सरकार की ओर से जुटाए गई थी। शिवपाल ने कहा कि बसपा (BSP) का अस्तित्व खत्म हो गया है। वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रहमो करम पर जिंदा है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 (Assembly Elections 2027) और लोकसभा चुनाव 2029 (Lok Sabha Elections 2029) में सपा इंडिया गठबंधन (SP India Alliance) के साथ मिलकर लड़ेगी। इस समय पार्टी पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) की तैयारी में पूरी तरह से जुटी है।