  3. Shivraj Patil Passes Away: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख

Shivraj Patil Passes Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल अब नहीं रहे। उनका शुक्रवार (12 दिसंबर) को सुबह महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पाटिल ने 90 वर्ष की आयु में अंतिम सांसे लीं। इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री के निधन पर संवेदना व्यक्त की है।

शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री शिवराज पाटिल जी के गुज़र जाने से दुख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में MLA, MP, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, “पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ हैं।”

गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, “पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर जी के निधन से दुखी हूं। कई दशकों के करियर में, पाटिल जी पब्लिक अफेयर्स के अपने बहुत ज़्यादा ज्ञान और अपनी समर्पित सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस के पुराने नेता श्री शिवराज पाटिल के निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक सम्मानित सीनियर साथी थे जिनके साथ मेरा करीबी रिश्ता था और कई प्यारी यादें थीं। एक बहुत ही सम्मानित राजनेता, श्री पाटिल ने देश की सेवा बड़े सम्मान के साथ की, अहम संवैधानिक और संसदीय ज़िम्मेदारियाँ निभाईं और भारत के डेमोक्रेटिक संस्थानों में अहम योगदान दिया। उनका निधन कांग्रेस पार्टी और उन सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो उनकी ईमानदारी, धैर्य और जन सेवा के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ़ करते थे। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले, और उनकी आत्मा को शांति मिले।”

