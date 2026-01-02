पिता शक्ति कपूर के साथ श्रद्धा कपूर पहुंची अस्पताल , पैपराजी को देखते ही भड़कीं, वीडियो लेने से किया मना

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) हाल ही में मुंबई में एक अस्पताल के बाहर अपने पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) के साथ देखी गईं। इस दौरान श्रद्धा कैजुअल अंदाज में नजर आईं। जैसे ही उन्होंने पैपराजी के कैमरों को उन्हें कैप्चर करते हुए देखा तो वो तुरंत फोटो या वीडियो ना लेने के लिए इशारा करते हुए नजर आईं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) हाल ही में मुंबई में एक अस्पताल के बाहर अपने पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) के साथ देखी गईं। इस दौरान श्रद्धा कैजुअल अंदाज में नजर आईं। जैसे ही उन्होंने पैपराजी के कैमरों को उन्हें कैप्चर करते हुए देखा तो वो तुरंत फोटो या वीडियो ना लेने के लिए इशारा करते हुए नजर आईं। इस दौरान का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

View this post on Instagram

 

A post shared by TAHIR JASUS007 (@tahirjasus)

चेकअप करवाने गए थे शक्ति कपूर

इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि शक्ति कपूर अपनी बेटी श्रद्धा कपूर के साथ अस्पताल रेगुलर चेकअप करवाने गए थे। हालांकि अभी साफ तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि श्रद्धा और शक्ति कपूर किस वजह से अस्पताल गए थे।

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्में

आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ के ट्रेलर लॉन्च पर श्रद्धा कपूर ने कहा था कि ‘स्त्री 3’ से पहले, सिनेमाघरों में ‘छोटी स्त्री’ नाम की एक एनीमेशन फिल्म रिलीज होगी। इसके अलावा वो ‘स्त्री 3’ और ‘नागिन’ में नजर आएंगी।

