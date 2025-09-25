श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से लिया ब्रेक, हाल ही में उन्होने करवाई थी पीठ की सर्जरी

नई दिल्ली। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Senior batsman Shreyas Iyer) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की जानकारी दी है। अय्यर ने बताया कि यूके में पीठ की सर्जरी (surgery) करवाई थी और अपनी रिकवरी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया था। हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय पीठ में ऐंठन और जकड़न का अनुभव किया है। उन्होंने बोर्ड को बताया कि वह इस अवधि का उपयोग धीरज, शरीर के लचीलेपन को विकसित करने और अपनी समग्र फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं।

बीसीसीआई मीडिया सलाहकार ने बताया कि चयनकर्ताओं ने विदर्भ के खिलाफ आगामी ईरानी कप (iranian cup) के लिए शेष भारत टीम के लिए उन पर विचार नहीं किया। हालांकि अय्यर 30 सितंबर से कानपुर (Kanpur) में शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया ए (Australia A) के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत ए पक्ष का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। ईरानी कप एक अक्टूबर से नागपुर में खेला जाएगा, जहां रणजी ट्रॉफी 2024-25 चैंपियन विदर्भ का मुकाबला शेष भारत से होगा। पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य। वहीं दूसरे और तीसरे वनडे मैचों के लिए भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह सिंह खेलेंगे। वहीं ईरानी कप में रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (वीसी), यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन (विकेटकीपर), तनुश कोटियन, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज और सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया है।