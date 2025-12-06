शुभमन गिल की टी20आई सीरीज में वापसी हुई कंफर्म, बीसीसीआई CoE से मिला फिटनेस सर्टिफ़िकेट

Shubman Gill Fitness Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए भारत के टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल को सभी फॉर्मेट खेलने के लिए फिट बताया है। गिल ने गर्दन की चोट के बाद बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक किया है। अब उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20आई सीरीज के खेलने की अटकलों पर विराम लग गया है।
BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) मेडिकल अधिकारियों के अनुसार, शुभमन गिल ने न केवल अपना रिहैब पूरा किया, बल्कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी के लिए ज़रूरी सभी फिटनेस और परफ़ॉर्मेंस क्राइटेरिया भी पूरे किए। उनके रिकवरी प्रोसेस पर करीब से नज़र रखी गई है, और नतीजों को “सफल और संतोषजनक” बताया गया है। गिल को CoE से फॉर्मल तौर पर छुट्टी दे दी जाएगी, और उनके साथ एक डिटेल्ड क्लिनिकल हैंडओवर भी होगा, जो संबंधित स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन (SSM) टीम को दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग और मैच की तैयारी में उनके रीइंटीग्रेशन की देखरेख करेगी।
बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20आई मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई पहले ही टीम की घोषणा कर चुकी है। जिसमें गिल को उपकप्तान के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अगले साल देश में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है।