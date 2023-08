Signs of Lizard Appearing in the House: घर के मंदिर में अगर दिख जाए छिपकली तो समझ लीजिए, होने वाली है रुपयों की बारिश, बदलने वाली है आपकी किस्मत

Signs of Lizard Appearing in the House: शास्त्रो में छिपकली को धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को माना गया है। घर में छिपकली को होना बहुत शुभ होता है। मान्यता के अनुसार सुबह के वक्त अगर आपको छिपकली (Lizard ) नजर आ जाएं तो समझ जाइए कुछ अच्छा होने वाला है। ये बेहद शुभ माना जाता है।

इसका मतलब सीधा आर्थिक लाभ से है। अगर आपको फर्श पर छिपकली (Lizard ) दिख जाए तो बहुत शुभ संकेत होते है। अगर आपने भी घर में फर्श पर अचानक छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में छिपकली (Lizard ) दिख जाए तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली (Lizard ) है तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आपके घर में वास है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर के आस पास छिपकली (Lizard ) दिख जाए तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आने वाली है। धन की वर्षा होने वाली है। इसलिए अगर घर के मंदिर में आस पास छिपकली (Lizard ) दिख जाए तो उसे कभी भगाएं नहीं। इतना ही नहीं घर के भंडार हमेशा भरे रहते है।

घर में छिपकली (Lizard ) दिखना का मतलब आपको कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है। कहीं अगर दीवाली की रात में घर के मंदिर के आस पास छिपकली (Lizard ) दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। बिजनेस, नौकरी में प्रोमोशन और आर्थिक लाभ मिलने वाला है।

( यहां दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है।