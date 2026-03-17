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Silver Price Today : आज चांदी हुई सस्ती, जानिये कितना कम हुआ रेट

मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में साफ नजर आ रहा है। आज 18 दिन हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Silver Price Today :  मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में साफ नजर आ रहा है। आज 18 दिन हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि वैश्विक माहौल अभी भी अस्थिर है।

पढ़ें :- Gold Price Today :  सोने में चमक बरकरार, चांदी पड़ी नम ; 21 फरवरी को ​कितना है रेट?

वहीं चांदी के भाव में आज हफ्ते के दूसरे दिन मामूली गिरावट रही। मंगलवार 17 मार्च को चांदी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हुआ है। दिल्ली की बुलियन मार्केट में चांदी का भाव 2,69,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

मुंबई, राजस्थान, यूपी, मध्यप्रदेश जैसे उत्तरी भारतीय राज्यों  में Silver का भाव इसी रेट पर कारोबार कर रहा है। वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम Silver का भाव 2,75,900 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

दिल्ली 2,69,900
मुंबई 2,69,900
अहमदाबाद 2,69,900
चेन्नई 2,75,900
कोलकाता 2,69,900
हैदराबाद 2,69,900
जयपुर 2,69,900
भोपाल 2,69,900
लखनऊ 2,69,900
चंडीगढ़ 2,69,900

पढ़ें :- Silver Rate Today: चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, ऑलटाइम हाई रेट पर पहुंची सफेद धातु की कीमत
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