Sitapur Madrasa Rape Case : मौलाना ने नाबालिग छात्रा से किया रेप, आरोपी की पत्नी पुलिस हिरासत में

सीतापुर। यूपी (UP) के सीतापुर जिले (Sitapur District) में एक मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा (Minor Student) के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर छात्रा के परिवार वाले मदरसे पर पहुंचे और परिवार वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मौलाना ने तीन दिन पहले नाबालिग छात्रा (Minor Student) के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की तलाशी के दौरान मौलाना मदरसे में नहीं मिला। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। मौलाना घर के ऊपर अवैध तरीके से मदरसा संचालित कर रहा था,जिसमें करीब 40 छात्राएं तालीम ले रही है।

पीड़ित छात्रा लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) की रहने वाली है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी मौलाना की तलाश में दबिश दे रही है। यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराना सीतापुर का है। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के सरदार फार्म का रहने वाला मौलाना इरफान उल कादिरी चतुर्वेदी मदरसा रिजवीया गुलशने फातिमा (Maulana Irfan Ul Qadiri Chaturvedi Madrasa Rizvia Gulshan-e-Fatima) के नाम से मदरसा संचालित करता है जिसका वह प्रबंधक है।

यह मदरसा मौलाना अपने मकान की दूसरी मंजिल पर संचालित करता है। मौलाना के मदरसे में करीब चालीस छात्राएं तालीम लेना बताई जा रही है। जिसमें लखीमपुर खीरी की रहने वाली पीड़िता नाबालिग छात्रा भी छात्रावास में रहकर तालीम लेती है। पीड़िता नाबालिग छात्रा की मां का आरोप है कि 4 नवंबर को छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राएं दूसरी मंजिल पर पढ़ाई कर रही थी तभी मदरसे के मौलाना ने उसकी बच्ची को नीचे अकेला पाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया।

इतना ही नहीं घरवालों को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। लेकिन शनिवार को उसकी बच्ची ने किसी तरह से मदरसे के मोबाइल नंबर से फोन करके घटना की पूरी जानकारी परिवार वालो को दी। सूचना मिलते ही परिवार के सभी सदस्य मदरसा पहुंचे। पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां का आरोप है कि उसकी बच्ची उसे देखकर रोने लगी। बच्ची ने जब अपने साथ घटित घटना के बारे में पूरी जानकारी दी तब उनके द्वारा डायल 112 को सूचना दी।

सूचना मिलते ही शहर कोतवाल अनूप शुक्ल (City Police Inspector Anoop Shukla) सहित सीओ सदर नेहा त्रिपाठी (CO Sadar Neha Tripathi), स्वाति चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मदरसा पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी जानकारी की। पुलिस ने जब मदरसे की तलाशी ली तो घर में मौलाना नहीं मिला, जबकि उसकी पत्नी सहित मदरसे के छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राएं मिली। पुलिस ने फरार मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया। पुलिस मौलाना की पत्नी से लगातार पूछताछ कर रही है।

वहीं कोतवाली पुलिस (Kotwali Police) ने पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित नाबालिग छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं सीओ सदर नेहा त्रिपाठी (CO Sadar Neha Tripathi) ने बताया कि घर के ऊपरी हिस्से में अवैध मदरसा चल रहा था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।