पाकिस्तान में बिगड़े हालात: सरकार के खिलाफ पीओके में सड़कों पर उतरे लोग, इंटरनेट किया गया बंद

पाकिस्तान में लगातर तनाव की स्थिति बनती जा रही है। वहां पर बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बगावत भड़क गई है और हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिसको लेकर वहां पर तनाव की स्थिति बनी है।

पीओके। पाकिस्तान में लगातर तनाव की स्थिति बनती जा रही है। वहां पर बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बगावत भड़क गई है और हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिसको लेकर वहां पर तनाव की स्थिति बनी है। उधर, इसको देखते हुए पकिस्तान सरकार ने पीओके में भारती संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

वहीं, पीओके के एक नागरिक समूह अवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया है। इसको देखते हुए वहां पर बाजार और परिवहन सेवाओं को बंद कर दिया गया है। समूह ने 38 बिंदु वाला एक चार्टर जारी किया है, जिसमें पीओके के प्रशासन में ढांचागत सुधार की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि, प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कमजोर होता जा रहा है। साथ ही, मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली की भी मांग की गयी है।

प्रर्दनकारियों ने कहा कि, उनका विरोध प्रदर्शन किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर है। बीते 70 वर्षों में हमें बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘अब बहुत हुआ, या तो हमें अधिकार दें या फिर जनता का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहें।’ उधर, पाकिस्तान सरकार इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही, सुरक्षाबलों को वहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। इसको लेकर वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

 

