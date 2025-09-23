Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल , जानें इंजन और सेफ्टी

स्कोडा ने इंडिया में अपनी कोडियाक SUV का नया एंट्री लेवल वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत ₹39.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें 5-सीटर कॉन्फिगरेशन, अलग स्टाइलिंग और हाई-एंड वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़े कम फीचर्स दिए गए हैं। यह स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन एलएंडके वेरिएंट से नीचे है और 7 की बजाय 5 सीटों के साथ आती है। वहीं SUV के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 786 लीटर हो जाता है, जो 7-सीटर वर्जन के 281 लीटर से कहीं ज्यादा है।

कलर

कलर ऑप्शन की बात करें तो नई कोडियाक SUV में मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे का ऑप्शन है। ऊंचे वेरिएंट्स में रेस ब्लू, वेलवेट रेड, स्टील ग्रे और ब्रॉन्क्स गोल्ड जैसे एक्स्ट्रा कलर भी मिलते हैं।

इंजन

कोडियाक लाउंज में वही 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 204 bhp की पावर देता है। इसके साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और स्कोडा का All-wheel-drive system मिलता है।

फीचर्स

थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन मिररिंग और वायरलेस चार्जर।