Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल , जानें इंजन और सेफ्टी

स्कोडा ने इंडिया में अपनी कोडियाक SUV का नया एंट्री लेवल वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत ₹39.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

By अनूप कुमार 
