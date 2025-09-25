  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस आइकॉन, ऑक्टेविया आरएस की बहुप्रतीक्षित वापसी की पुष्टि कर दी है, जिसकी Pre-booking 6 अक्टूबर, 2025 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष रूप से शुरू होगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस आइकॉन, ऑक्टेविया आरएस की बहुप्रतीक्षित वापसी की पुष्टि कर दी है, जिसकी Pre-booking 6 अक्टूबर, 2025 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष रूप से शुरू होगी। सीमित संख्या में पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में आयातित यह दिग्गज सेडान भारत में शुद्ध ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक नया अध्याय लिखेगी।

पढ़ें :- Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

सीमित यूनिटृस उपलब्ध
इस साल ऑक्टेविया आरएस की केवल 100 इकाइयाँ ही उपलब्ध होंगी, जिनमें से प्रत्येक यूके स्पेक होगी और चेक गणराज्य में निर्मित होगी।

पेट्रोल इंजन
नई आरएस में 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन लगा है जो 265 एचपी और 370 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसे सात-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

रफ्तार
यह केवल 6.6 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है।

पढ़ें :- TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर हुए सस्ते ,  जानें कीमत और फीचर्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी , ...

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च ,...

TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर हुए सस्ते ,  जानें कीमत और फीचर्स

TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स...

Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV EX30, जानें बंपर डिस्काउंट और फीचर्स

Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV...

Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स, माइलेज और डिजाइन

Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स,...

Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल , जानें इंजन और सेफ्टी

Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल...