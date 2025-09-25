Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑक्टेविया RS  की भारत में वापसी ,  बुकिंग इस दिन से शुरू

Skoda Octavia RS : स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस आइकॉन, ऑक्टेविया आरएस की बहुप्रतीक्षित वापसी की पुष्टि कर दी है, जिसकी Pre-booking 6 अक्टूबर, 2025 से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष रूप से शुरू होगी। सीमित संख्या में पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में आयातित यह दिग्गज सेडान भारत में शुद्ध ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक नया अध्याय लिखेगी।

सीमित यूनिटृस उपलब्ध

इस साल ऑक्टेविया आरएस की केवल 100 इकाइयाँ ही उपलब्ध होंगी, जिनमें से प्रत्येक यूके स्पेक होगी और चेक गणराज्य में निर्मित होगी।

पेट्रोल इंजन

नई आरएस में 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन लगा है जो 265 एचपी और 370 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसे सात-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

रफ्तार

यह केवल 6.6 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है।