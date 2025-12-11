स्मृति मंधाना शादी टूटने के दर्द से उभर चुकीं! खुले मंच से बोलीं- मैं ज्यादा सोचकर जिंदगी मुश्किल नहीं बनाती

  1. हिन्दी समाचार
Smriti Mandhana News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का निजी जीवन पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। उनकी संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि स्मृति को पलाश धोखा दे रहे थे। इस बीच, शादी टूटने के बाद स्मृति बुधवार को पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आयीं। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें क्रिकेट से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं है।

दरअसल, स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान स्मृति ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी। स्मृति मंधाना ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट से ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ पसंद है। इंडिया की जर्सी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप चाहे किसी भी मुश्किल से गुज़र रहे हों, वह एक सोच आपको सब कुछ भूलने में मदद करती है।” महिला क्रिकेटर ने यह भी कहा, “मैं हमेशा से एक बहुत ही सिंपल इंसान रही हूं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाती।”

सलामी बल्लेबाज ने आगे कहा, “एक बात जिस पर मुझे विश्वास है, वह यह है कि अगर आप पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मैदान पर जो होता है, उसे हर कोई देखता है और जज करता है, लेकिन मैं खुद को या टीम को जिस चीज़ पर जज करती हूँ, वह है पर्दे के पीछे की गई मेहनत। मुझे उस काम को दिन-रात करने पर बहुत गर्व है। चाहे मैं चीज़ों के बारे में अच्छा महसूस कर रही हूँ या बुरा, जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर आप वह मेहनत करते हैं, तो जब आप बैटिंग करने जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि क्या होने वाला है।”

