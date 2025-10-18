Smriti Mandhana Wedding: भारत की स्टार बैटर स्मृति जल्द बनेंगी इंदौर की बहू, मंगेतर पलाश मुच्छल ने दी गुड न्यूज

Smriti Mandhana Wedding: भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। बाएं हाथ की इस खूबसूरत विमेंस बैटर के मंगेतर पलाश मुछाल ने इस बात का खुलासा किया है। इंदौर के गायक और निर्देशक मुछाल ने खुद इस बात का खुलासा किया हैं।

दरअसल, क्रिकेटर स्मृति मंधाना और फिल्मकार पलाश मुछाल के बीच काफी समय से सुर्खियों में रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों के प्रेम-प्रसंग की चर्चा होती रहती है। स्मृति, भारत में खेले जा रहे विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। टीम को अपना अगला मैच रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेलना है। इस बीच पलाश ने शुक्रवार को बताया कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी।

पलाश भी अपनी आगामी फिल्म राजू बाजे वाला की शूटिंग के सिलसिले में अपने शहर इंदौर आए हुए हैं। उन्होंने स्टेट प्रेस क्लब के ‘रू-ब-रू’ कार्यक्रम के दौरान मंधाना के साथ रिश्तों पर पत्रकारों से कहा, ‘वह बहुत जल्दी इंदौर की बहू बनेंगी…मैं बस इतना कहना चाहता हूं।’ उन्होंने आगे हंसते हुए कहा, ‘मैंने आपको हेडलाइन दे दी है।’

इस दौरान मुछाल ने भारतीय टीम को वर्ल्ड के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा, ‘मेरी शुभकामनाएं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति (मंधाना) के साथ हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर मैच जीते और देश का नाम रोशन करे।’ बता दें कि स्मृति मंधाना इस समय भारतीय टीम की उपकप्तान हैं और उनका बल्ला जमकर बोल रहा है। हाल ही में उन्होंने वनडे सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है।