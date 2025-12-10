  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. तो क्या अक्षय ने किए पिता विनोद खन्ना के डांस स्टेप्स की नकल? Viral Video पर छिड़ी बहस

तो क्या अक्षय ने किए पिता विनोद खन्ना के डांस स्टेप्स की नकल? Viral Video पर छिड़ी बहस

बॉलीवुड की नई जासूसी थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई, धमाका हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा असर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna)  ने छोड़ा है। ये कहना सही होगा कि उन्होंने पूरा शो लूट लिया, सच में कम होगा। अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। इसका पूरा श्रेय उनकी नई फिल्म ‘धुरंधर’ (Film 'Dhurandhar') को जाता है, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत (Rahman Dacoit) का किरदार निभाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड की नई जासूसी थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई, धमाका हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा असर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna)  ने छोड़ा है। ये कहना सही होगा कि उन्होंने पूरा शो लूट लिया, सच में कम होगा। अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। इसका पूरा श्रेय उनकी नई फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) को जाता है, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत (Rahman Dacoit) का किरदार निभाया है। उनका अभिनय लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस फिल्म में उनके किए गए डांस स्टेप्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्षय ने यह डांस स्टेप्स अपने पिता विनोद खन्ना (Vinod Khanna) से कॉपी किए हैं।

पढ़ें :- अब 'पठान 2' आ रही है! शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ‘पठान’ के सीक्वल की घोषणा, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो

फिल्म का गाना ‘FA9LA’ और उसमें अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) के डांस मूव्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इसी बीच उनके पिता, मशहूर अभिनेता स्वर्गीय विनोद खन्ना (Vinod Khanna)  का एक पुराना वीडियो भी ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा और विनोद खन्ना (Vinod Khanna) के साथ स्टेज पर डांस करते दिख रहे हैं। यह वीडियो साल 1989 में लाहौर में हुए एक चैरिटी कार्यक्रम का है। लोगों ने नोटिस किया कि विनोद खन्ना के हाथ के हाव-भाव बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसा आजकल अक्षय खन्ना ‘धुरंधर’ के गाने में कर रहे हैं।

तो क्या अक्षय ने किए विनोद खन्ना के डांस स्टेप्स की नकल?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय के को-स्टार दानिश पंडोर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ‘FA9LA’ गाने के ये वायरल डांस स्टेप्स पहले से कोरियोग्राफ नहीं थे। लेह-लद्दाख (Leh-Ladakh) में शूटिंग के दौरान अक्षय ने अचानक खुद ही ये स्टेप्स कर डाले। डायरेक्टर आदित्य धर (Director Aditya Dhar) ने उन्हें पूरी छूट दे दी थी कि जो मन में आए करो। एक टेक में अक्षय ने ऐसा डांस किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स दंग रह गया और तालियां बजने लगीं।

फैंस ने किए कमेंट

वायरल हो रहे इस डांस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा, ‘अपने पापा की कॉपी की है’, एक और फैन ने लिखा, ‘अक्षय खन्ना ने धुरंधर में अपने पिता विनोद खन्ना साहब के स्टेप्स को कॉपी किया है।’

फिल्म ‘धुरंधर’ के बारे में

फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने आज अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 154.05 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, जो अभी पूरे दिन में बदलेगा।

पढ़ें :- फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज से पहले बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान के पुलिस अफसर की पत्नी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तो क्या अक्षय ने किए पिता विनोद खन्ना के डांस स्टेप्स की नकल? Viral Video पर छिड़ी बहस

तो क्या अक्षय ने किए पिता विनोद खन्ना के डांस स्टेप्स की...

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए...

फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत ने लूट लिया पूरा शो, एंट्री, डांस स्टेप्स, खतरनाक मुस्कान थिएटर में बनाया बिजली-सा माहौल

फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत ने लूट लिया...

अब 'पठान 2' आ रही है! शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ‘पठान’ के सीक्वल की घोषणा, वीडियो वायरल

अब 'पठान 2' आ रही है! शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई...

आरजे महवश अब बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार, पहली फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ में इस एक्टर के साथ फरमाएंगी इश्क

आरजे महवश अब बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार, पहली...

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगाने लगे तरह-तरह के कयास

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई...