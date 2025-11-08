  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ,   शुभ मुहूर्त और महत्व

Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ,   शुभ मुहूर्त और महत्व

प्रदोष व्रत करने वाले भक्त पर भगवान शिव विशेष कृपा करते है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद के लिए महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Samudrik Shastra : गालों पर तिल खूबसूरती में लगा देते हैं चार-चांद , जानें शुभ होता है या अशुभ ?

Samudrik Shastra : गालों पर तिल खूबसूरती में लगा देते हैं चार-चांद...

Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ,   शुभ मुहूर्त और महत्व

Som Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा नवंबर महीने का...

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में गोचर , इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2025 :  ऐश्वर्य के देवता शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र...

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री , विष्णु मंदिर में अर्पित करें  पीले फूल

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति 4 दिन बाद होंगे वक्री ,...

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में मिलेगा फायदा

07 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की आज बदलेगी किस्मत, नए...

Surya Nakshatra Gochar 2025 : गुरु के नक्षत्र में सूर्य नारायण का गोचर ,  इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Surya Nakshatra Gochar 2025 : गुरु के नक्षत्र में सूर्य नारायण का...