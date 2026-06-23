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सोनौली:पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बैजू यादव के नेतृत्व में राहगीरों को पिलाया गया ठंडई शरबत

सोनौली:पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बैजू यादव के नेतृत्व में राहगीरों को पिलाया गया ठंडई शरबत

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
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पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली में मंगलवार को सामाजिक सेवा और जनकल्याण की भावना के तहत हनुमान सेवा समिति एवं व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राहगीरों और यात्रियों के बीच ठंडई शरबत का वितरण किया गया। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस सेवा कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना की।

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कार्यक्रम का नेतृत्व समाजसेवी एवं पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बैजू यादव ने किया। उनके साथ व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अजय उर्फ बबलू सिंह भी मौजूद रहे। बैजू यादव ने स्वयं राहगीरों और यात्रियों को शीतल ठंडई शरबत वितरित कर मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा और समाज के प्रति दायित्व निभाना हम सभी का कर्तव्य है।

बैजू यादव ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह सेवा कार्य आयोजित किया गया है। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में श्रीनिवास जायसवाल, ओमप्रकाश जायसवाल, राहुल मद्धेशिया, रवि मद्धेशिया, राजकुमार नायक, आकाश अग्रहरी, प्रवीण मद्धेशिया, पंकज जायसवाल, गौरी शंकर जायसवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने सेवा कार्य में सक्रिय योगदान देते हुए यात्रियों को शरबत वितरित किया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता भारतीय संस्कृति की पहचान है। ऐसे कार्यक्रमों से परोपकार, सामाजिक समरसता और एकता की भावना को बल मिलता है।

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हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी बैजू यादव के मार्गदर्शन में जनहित से जुड़े सेवा कार्य नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे।

यह संस्करण बैजू यादव की भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है और समाचार का मुख्य केंद्र उन्हें बनाता है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

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