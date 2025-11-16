Sonbhadra Mine Accident: सोनभद्र की खदान में फंसे 15 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक शव बरामद

Sonbhadra Mine Accident: यूपी के सोनभद्र में कल एक पत्थर की खदान धंसने के बाद लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। एक शव बरामद किया गया है। बचाव अभियान जारी है। खदान में पानी भरा होने व रास्ता ठीक न होने की वजह से मलबा हटाने में समस्या हो रही है। रास्ता बनाने के कार्य में मशीनें लगाई गईं हैं।

जानकारी के अनुसार, सोनभद्र में पत्थर की खदान ढहने के बाद एनडीआरएफ खोज और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। एक शव बरामद, और जानकारी की प्रतीक्षा है। 15 नवंबर को, सोनभद्र के ओबरा थाना अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के पास ब्लास्टिंग के दौरान एक पत्थर की खदान का एक हिस्सा ढह गया। बताया जा रहा है कि खदान में शनिवार शाम लगभग चार बजे नौ कंप्रेशर पर 16 मजदूर काम कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान लगभग 150 फीट से अधिक ऊंचाई से पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढहकर गिर गया।

एडीजी ज़ोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया ने बताया, “15 नवंबर को सोनभद्र ज़िले में पत्थर की खदान धंसने की घटना की सूचना मिली थी। यहाँ मज़दूरों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, सोनभद्र पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें लोगों को बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ऑपरेशन जारी है।”