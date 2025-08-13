दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी Kim Keon Hee हुई गिरफ्तार , लगे है ये आरोप

South Korea’s former president’s wife Kim Keon Hee : दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल (Former President Yoon Suk Yeol) की पत्नी किम कोन ही (Kim Keon Hee) को स्टॉक हेरफेर, चुनाव में हस्तक्षेप और रिश्वत (Election interference and bribery) के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उनके पति पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल पहले से ही जेल में बंद है। उन्हें पिछले साल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति दंपत्ति को एक ही समय में जेल में डाला गया है।

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 52 वर्षीय पूर्व फर्स्ट लेडी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सरकारी वकीलों ने किम के खिलाफ “गैरकानूनी कामों” को उजागर करने वाली 848 पेज की राय प्रस्तुत की है। अदालत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के जोखिम का हवाला देते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सियोल की नई लिबरल पार्टी की सरकार की ओर से किम के खिलाफ शुरू कराई गई यह जांच तीन विशेष अभियोजक जांचों में से एक है।