  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा डेलिगेशन को बरेली जाने से रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात; सांसद जियाउर्रहमान नजरबंद!

सपा डेलिगेशन को बरेली जाने से रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात; सांसद जियाउर्रहमान नजरबंद!

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 14 सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था, लेकिन सपा डेलिगेशन को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच संभाल में सपा सांसद सांसद जियाउर्रहमान कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने की खबर है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 14 सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था, लेकिन सपा डेलिगेशन को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच संभाल में सपा सांसद सांसद जियाउर्रहमान कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने की खबर है।

पढ़ें :- योगी सरकार बरेली हिंसा मामले में लेगी बड़ा एक्शन! उपद्रवियों पर NSA लगाने की तैयारी

पिछले हफ़्ते शुक्रवार की नमाज़ के बाद शहर में हिंसा हुई थी। जिसके पीछे का कारण जानने के लिए सपा के 14 सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था। पुलिस की ओर से रोके जाने पर विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, “हमें जाने से रोका जा रहा है… यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था… उन्होंने (पुलिस ने) खुद ही कानून-व्यवस्था बिगाड़ दी है… वे पक्षपाती हो गए हैं। अगर दो समुदायों में झड़प होती, तो मैं मानता कि कोई गंभीर घटना घटी है…”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने पुलिस से पूछा, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ। एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और चार को गिरफ्तार किया जा रहा है… वह समुदाय डरा हुआ है… वे प्रशासन और पुलिस से डरे हुए हैं। उनका दूसरे समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा डेलिगेशन को बरेली जाने से रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात; सांसद जियाउर्रहमान नजरबंद!

सपा डेलिगेशन को बरेली जाने से रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के घर...

ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब अच्छा नहीं...बढ़ते कर्ज को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना

ये हैं दुनिया के सबसे बड़े क़र्ज़दार’, मुल्क के लिए ये ख़िताब...

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका में अजय राय; लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय बाहर लगा अनोखा पोस्टर

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका...

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा करंट

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा...

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...' आजम खान को हो रहा पछतावा

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...'...

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा...