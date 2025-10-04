सपा डेलिगेशन को बरेली जाने से रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात; सांसद जियाउर्रहमान नजरबंद!

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 14 सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था, लेकिन सपा डेलिगेशन को बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच संभाल में सपा सांसद सांसद जियाउर्रहमान कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने की खबर है।

पिछले हफ़्ते शुक्रवार की नमाज़ के बाद शहर में हिंसा हुई थी। जिसके पीछे का कारण जानने के लिए सपा के 14 सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली का दौरा करने वाला था। पुलिस की ओर से रोके जाने पर विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, “हमें जाने से रोका जा रहा है… यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था… उन्होंने (पुलिस ने) खुद ही कानून-व्यवस्था बिगाड़ दी है… वे पक्षपाती हो गए हैं। अगर दो समुदायों में झड़प होती, तो मैं मानता कि कोई गंभीर घटना घटी है…”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने पुलिस से पूछा, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ। एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और चार को गिरफ्तार किया जा रहा है… वह समुदाय डरा हुआ है… वे प्रशासन और पुलिस से डरे हुए हैं। उनका दूसरे समुदाय से कोई झगड़ा नहीं है।”