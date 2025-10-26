लखनऊ में दलित के साथ हुए अभद्र बर्ताव के विरोध में सपा सांसद अवधेश प्रसाद करेंगे सत्याग्रह

  1. हिन्दी समाचार
रामनगरी अयोध्या जिले में रविवार को प्रेसवार्ता करके सपा सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad) ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में काकोरी के एक मंदिर में दलित के साथ आरएसएस (RSS) व भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं के तरफ से किए गए अभद्र बर्ताव के विरोध में सत्याग्रह (Satyagraha) करेंगे।

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या जिले में रविवार को प्रेसवार्ता करके सपा सांसद अवधेश प्रसाद (SP MP Awadhesh Prasad) ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में काकोरी के एक मंदिर में दलित के साथ आरएसएस (RSS) व भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं के तरफ से किए गए अभद्र बर्ताव के विरोध में सत्याग्रह (Satyagraha) करेंगे। इसका एलान 16 नवंबर को शहीद ऊदा देवी पासी (Martyr Uda Devi Pasi) की पुण्यतिथि पर करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अवधेश प्रसाद (Awadhesh Prasad)ने कहा कि जब पूरा देश दीपावली मना रहा था तब काकोरी में एक वृद्ध और बीमार दलित जो बगल के ही एक मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। खांसते समय उसका मूत्र निकल गया। इसके बाद आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसके गले पर पैर रखकर मूत्र पिलाया। इसको लेकर वह सत्याग्रह करेंगे।

राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में बुलाया गया तो जाऊंगा

वहीं, अयोध्या के दीपोत्सव में उन्हें न बुलाए जाने पर कहा कि अगर उन्हें दीपोत्सव में बुलाया जाता तो वे सारा काम छोड़कर नंगे पांव दौड़ कर जाते, लेकिन भाजपा के नेताओं ने उन्हें नहीं बुलाया। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की ओर से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रण के सवाल पर कहा कि अगर 25 नवंबर को मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगा।

