सपा सांसद जया बच्चन का महाकुंभ हादसे पर सनसनीखेज बयान, बोलीं-‘मृतकों के शवों को गंगा में बहा दिया गया’

नई दिल्ली। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन (Samajwadi Party MP Jaya Bachchan) ने प्रयागराज में संगम नोज पर हुए हादसे को लेकर यूपी की योगी सरकार पर सनसनीखजे और बड़ा आरोप लगाया है। जया बच्चन (Jaya Bachchan)ने दावा किया है कि हादसे के बाद श्रद्धालुओं की लाशों को नदी में फेंक दिया गया है।

सपा सांसद ने सोमवार को संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘वहां (महाकुंभ में) भगदड़ के बाद नदी में शव फेंके गए और इससे पानी प्रदूषित हुआ है। सबसे ज्यादा दूषित पानी (contaminated water) इस वक्त कहां है? कुंभ में ही है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे हैं।

VIDEO | Parliament Budget session: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan says, "Question hour is going on in Rajya Sabha and questions were raised on 'Jal Shakti'. I have already spoken on clean water… Right now Kumbh has the most contaminated water. Dead bodies were disposed into… pic.twitter.com/0y6NCT1MlA

