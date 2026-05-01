कांग्रेस, बोली-यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर, बृजेश पाठक की ‘छापेमारी’ वाली नौटंकी का हुआ पर्दाफाश, देखें-Video

डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक (Deputy CM and Health Minister Brajesh Pathak) से लेकर तमाम नेताओं से बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर उन्होंने ये वीडियो बनाते हुए कहा कि यूपी के ज्यादातर बड़े सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है। बिना सिफारिश आपको बेड ही नहीं मिलेगा।
लखनऊ। अमेठी के श्रीकांत घर के एक मरीज को लेकर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (KGMU) पहुंचे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के हालत इतने खराब हैं कि घंटों इंतजार के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। बता दें कि वायरल वीडियो में श्रीकांत अपने आपको बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं तो उन्होंने डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक (Deputy CM and Health Minister Brajesh Pathak) से लेकर तमाम नेताओं से बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर उन्होंने ये वीडियो बनाते हुए कहा कि यूपी के ज्यादातर बड़े सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है। बिना सिफारिश आपको बेड ही नहीं मिलेगा।
यूपी की स्वास्थ्य सेवा: वेंटिलेटर पर व्यवस्था, बेहाल जनता।
शर्मनाक! यह है यूपी की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का हाल। घंटों लाइन में खड़े मरीज, न बेड का ठिकाना, न इलाज का और न ही सुध लेने वाला स्टाफ। अब तो भाजपा को वोट देने वाले भी चीख-चीखकर बदहाली की गवाही दे रहे हैं! लखनऊ के… pic.twitter.com/ZBIDzohfUa
— UP Congress (@INCUttarPradesh) May 1, 2026
यूपी कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यूपी की स्वास्थ्य सेवा: वेंटिलेटर पर व्यवस्था, बेहाल जनता। कांग्रेस ने लिखा कि शर्मनाक! यह है यूपी की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का हाल। घंटों लाइन में खड़े मरीज, न बेड का ठिकाना, न इलाज का और न ही सुध लेने वाला स्टाफ। अब तो भाजपा को वोट देने वाले भी चीख-चीखकर बदहाली की गवाही दे रहे हैं! लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल में सुविधाओं का अकाल पड़ा है।
कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि बृजेश पाठक जी, आपकी ‘छापेमारी’ वाली नौटंकी का पर्दाफाश हो चुका है। जनता के टैक्स के पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी, कैमरे हटाकर कभी इन मरीजों का दर्द भी देख लीजिए। यह व्यवस्था नहीं, जनता के साथ विश्वासघात है। क्या जनता ने तड़पने के लिए वोट दिया था?