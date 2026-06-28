मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों की होगी छुट्टी?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) में बड़ा फेरबदल कर सकती है। इस कवायद के तहत मंत्रिपरिषद में अहम बदलाव हो सकते हैं। इस संभावित फेरबदल में नए मंत्रियों को शामिल करना, कुछ मंत्रियों का हटना और विभागों का बंटवारा शामिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट में यह बदलाव पार्टी के नए नेतृत्व के तहत संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के साथ-साथ हो सकता है।

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी (BJP) का शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे चुका है और ‘नितिन नवीन की टीम’ का ऐलान जल्द होने की संभावना है। पार्टी के युवा चेहरों को संगठन में प्रमुख पदों की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ भी विचार-विमर्श किया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी में संगठनात्मक भूमिकाएं संभालने के लिए भेजा जाएगा और पार्टी के पदाधिकारियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी अटकलें हैं।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के प्रश्नपत्र लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (Digital Evaluation System) में अनियमितताओं सहित मंत्रालय से जुड़े कई विवादों के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, फेरबदल के तहत हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) को भी कैबिनेट से हटाया जा सकता है। वहीं, संगठनात्मक भूमिका निभा रहे मंत्रियों, जैसे हाल ही में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने पंकज चौधरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, की भूमिकाओं में बीजेपी के “एक व्यक्ति, एक पद” सिद्धांत के तहत बदलाव हो सकते हैं।

क्या अनुराग ठाकुर की होगी वापसी?

पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Former RBI Governor Shaktikanta Das) के कैबिनेट में नए सदस्य के तौर पर शामिल होने की चर्चा है, जबकि पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर (Former Minister Anurag Thakur) की सरकार में वापसी पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसी भी अटकलें हैं कि व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को HRD (शिक्षा) विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

सूत्रों का कहना है कि फेरबदल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बीजेपी सहयोगियों और हाल ही में साथ आए राजनीतिक समूहों को भी शामिल करने पर विचार कर सकती है। जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की राजनीति पर फोकस करते हुए बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, संभावित एग्जिट, नए एंट्री करने वालों और पोर्टफोलियो में बदलाव के नामों का पता सरकार से आधिकारिक पुष्टि मिलने के बाद ही चलेगा।

TMC, शिवसेना-UBT, AAP से आए सांसदों को मिल सकता है मौका

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के बागी गुटों के कुछ प्रतिनिधियों को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। ऐसी भी संभावना है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सात राज्यसभा सदस्यों में से एक या दो को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) के बागी गुटों के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने का कोई भी फैसला लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगा। दोनों के मूल दलों ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।