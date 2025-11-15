Srinagar Police Station Blast: फरीदाबाद से जब्त विस्फोटकों में जोरदार ब्लास्ट, अब तक 9 की मौत और 27 लोग घायल

Srinagar Police Station Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या नौ हो गयी है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है और और कुछ लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है।
Srinagar Police Station Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या नौ हो गयी है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है और और कुछ लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये धमाका उस वक्त हुआ जब घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले दो दिनों से जांच कर रही थी। मृतकों में ज़्यादातर पुलिसकर्मी और फोरेंसिक टीम (एफएसएल) के अधिकारी हैं, जो ज़ब्त विस्फोटकों (अमोनियम नाइट्रेट) के एक बड़े ढेर की जांच कर रहे थे। इसके अलावा, श्रीनगर प्रशासन के एक नायब तहसीलदार सहित दो अधिकारियों की भी मौत की खबर है।
धमाका इतना जोरदार था कि इससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को भारतीय सेना के 92 बेस अस्पताल और शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS) ले जाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लायी गयी थी। पता लगाया जा रहा है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी।