Video-कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया ‘कुत्तों वाला कल्चर’, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

देश के प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज (Story teller Aniruddhacharya Maharaj) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship ) को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya Maharaj) का कहना है कि लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship ) कुत्तों का स्वाभाविक व्यवहार है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश के प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज (Story teller Aniruddhacharya Maharaj) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship ) को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज (Aniruddhacharya Maharaj) का कहना है कि लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship ) कुत्तों का स्वाभाविक व्यवहार है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। उनके इस बयान के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ समर्थक उन्हें समाज और जीवन की सच्चाई बताने वाला व्यक्ति मान रहे हैं, जबकि आलोचक उनके बयान को अनुचित और विवादास्पद बता रहे हैं।

अनिरुद्धाचार्य (Aniruddhacharya) ने कहा कि हमारे देश के आवारा कुत्ते और पालतू जानवर लिव-इन (Live-in relationship) की तरह रहते हैं। उनके अनुसार, यह कुत्तों का सामान्य व्यवहार और ‘कल्चर’ है। महाराज के इस विचार पर कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि वह सच बोलते हैं और समाज की हकीकत सामने लाते हैं, जबकि कई लोग ऐसे बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और अनुचित मान रहे हैं।

पहले भी दे चुके हैं ऐसे बयान

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज (Story teller Aniruddhacharya Maharaj) पहले भी कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र (Marriage Age of Girls) को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर देनी चाहिए।ऐसे बयानों के कारण वह अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया (Social Media) पर सुर्खियों में रहते हैं।

