राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई...पीएम मोदी की स्व. मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल-तेजस्वी पर भड़के ब्रजेश पाठक

लखनऊ। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा के दौरान एक मंच से पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए। अब भाजपा नेताओं ने इसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है।

ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्व० माताजी के लिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की यात्रा के मंच से की गई बेहद अभद्र टिप्पणी का मैं कड़ा विरोध करता हूं। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है।

तेजस्वी जी और राहुल जी अपने बयानों में देश के महापुरुषों को अपमानित करते रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को भी नहीं बख्शा। उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य स्व० माताजी के प्रति गालियों का इस्तेमाल करा रहे हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री जी एवं उनकी स्व० माताजी के लिए इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे फिर से दोहराना भी संभव नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, एक मां का अपमान कराने के लिए देश और बिहार की जनता राहुल जी और तेजस्वी जी को कभी माफ नहीं करेगी। यह बेहद शर्मनाक और निर्लजता की सारी हदें पार करने वाला कार्य है।

वहीं, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए की गई अभद्र भाषा बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह घटना न केवल प्रधानमंत्री मोदी के मां के प्रति अपमानजनक है, बल्कि यह पूरे देश के लिए भी एक शर्मनाक क्षण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब मां के बेटे हैं, जिन्होंने संघर्ष और संस्कार से बेटे में राष्ट्रसेवा की भावना भरी और आज 140 करोड़ देशवासियों की सेवा पूरी तन मन से कर रहे हैं। उनकी माता जी के संस्कार और उनके जीवन के आदर्शों ने उन्हें एक सच्चे देशभक्त और दुनिया का लोकप्रियतम नेता बनाया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नफरती और गाली-गलौज की भाषा का जवाब बिहार की जनता जरूर देगी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता और न ही किसी को करने देगा।